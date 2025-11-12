Tielen: voortgang convenant om gehoorschade te voorkomen nog onvoldoende meetbaar

Ondanks de inspanningen is de voortgang van gehoorbeschermende maatregelen onduidelijk. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Judith Tielen in een brief aan de Tweede Kamer.

Audiologen en artsen sloegen in 2022 alarm over het toenemende aantal patiënten met tinnitus en gehoorschade. Ze vrezen de komende jaren een golf aan patiënten als de overheid niet tijdig ingrijpt. Een meerderheid van de Kamer deelde de zorgen en wilde snel extra maatregelen. Toenmalig staatssecretaris Maarten van Ooijen pleitte voor strengere regels om gehoorschade bij vooral jongeren te voorkomen.

Vierde convenant

In 2023 presenteerde Van Ooijen het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. Hierin zetten de convenantpartijen – waaronder Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging van Podiumtechnologie (VPT) – in op het waar mogelijk verlagen van geluidsniveaus. In de eerste rapportage heeft RIVM de inspanningen op een rijtje gezet.

Concreter maken

“Het RIVM benoemt dat er allerlei activiteiten worden uitgevoerd om zowel bezoekers als werknemers van muziekactiviteiten op een voor het gehoor zo veilig mogelijke manier van de muziek te laten genieten”, schrijft Tielen aan de Tweede Kamer. De demissionair staatssecretaris ziet veel energie en motivatie bij de convenantpartijen om de doelen te realiseren. “Het is echter lastig om te bepalen of er voldoende voortgang is, aangezien de in het convenant gemaakte afspraken nog weinig concreet en niet goed meetbaar zijn.”

Het RIVM stelt daarom voor om de voortgang inzichtelijker te maken, bijvoorbeeld met een kwalitatief onderzoek, een lerende evaluatie of meetbare indicatoren. “De partijen hebben aangegeven dat zij graag samen met het RIVM willen nadenken over de volgende voortgangsrapportage in 2026. Ik verwacht bij de volgende rapportage meer meetbare voortgang van het convenant.”

Rotterdamse jongeren

In de Kamerbrief stipt Tielen ook onderzoek aan naar gehoorschade aan onder Rotterdamse jongeren. Hoewel trends over verschillende periodes lastig te constateren zijn, vermoeden de onderzoekers dat ongeveer 1 op de 8 kinderen in Rotterdam al enige mate van gehoorverlies heeft door hard geluid. “Dit vind ik een zorgwekkend beeld.”

Om de resultaten breder te trekken, worden gehoormetingen de komende jaren meegenomen in het cohortonderzoek Lifelines in NoordNederland. Daarnaast wordt het thema gehoorschade worden meegenomen in de CBS-gezondheidsenquête, waardoor het een vast onderdeel wordt van de Landelijke Leefstijlmonitor. Tielen verwacht volgend jaar de eerste resultaten te ontvangen en zo meer inzicht te krijgen in risicovol luistergedrag van jongeren en gehoorproblematiek. Daarnaast wil zij gehoorschade als thema toevoegen aan de basisvragenlijst van de Gezondheidsmonitor jeugd in 2026 van GGD GHOR Nederland.