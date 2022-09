Politiek wil maatregelen tegen gehoorschade

In een van de volgende preventiedebatten moet staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie) hier aandacht voor geven.

Audiologen en artsen sloegen vorige week in het AD alarm over het toenemende aantal patiënten met tinnitus en gehoorschade. Ze vrezen de komende jaren een golf aan patiënten als de overheid niet tijdig ingrijpt. Een meerderheid van de Kamer deelt de zorgen en beaamt dat actie nodig is. “Laat dit alsjeblieft een wake-upcall zijn”, zegt Wieke Paulusma (D66). “Ik ben geschrokken van de enorme omvang van dit probleem. Het mag duidelijk zijn dat er iets moet gebeuren, en snel.” (ANP)