Zorgorganisatie Aafje introduceert franchiseconcept

Zorgorganisatie Aafje start in november met een regionaal franchiseconcept onder de naam Aafje Franchise. Het idee is om een extra impuls te geven aan de zorg in de regio Rijmond en Drechtsteden door ervaren zorgprofessionals te helpen om hun eigen zorgonderneming te starten.

Mede-oprichter van de franchiseonderneming is Hans van Putten, die de innovatieve zorgformules zoals de Thomashuizen, de Herbergier en de Zorgbutler heeft opgezet. Leo Pronk, een ervaren zorgondernemer, zal de leiding op zich nemen.

Zorgvilla tante Toos

Aafje Franchise biedt vooralsnog twee zorgformules aan. De eerste heet Zorgvilla tante Toos en is gebaseerd op het concept van kleinschalig wonen met persoonlijke aandacht, lekker eten, goede zorg en gezelligheid. Er zal plaats zijn voor maximaal zestien mensen met dementie.

De Dienstbode

De tweede formule, de Dienstbode, is bedoeld voor mensen met een lichte zorgvraag. Zij kunnen vanuit de vertrouwde thuisomgeving zelf de regie houden over hun zorg. Van de diensten en zorg van de Dienstbode kunnen ongeveer veertig mensen gebruik maken. Pronk zal zich richten op het werven van zorgondernemers om deze nieuwe zorgformules op te starten.

Aafje biedt thuiszorg en beheert verzorgingshuizen en zorghotels. De zorgorganisatie is in mei van dit jaar uitgeroepen tot 'Beste Werkgever 1019 - 2020'.