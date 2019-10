Jeugdhulpverlener Parlan geeft nieuwe koers bestuurlijk vorm

Met de benoeming van twee nieuwe regiodirecteuren en een lid van de raad van toezicht geeft Parlan Jeugdhulp verdere invulling aan de nieuwe koers. De jeugdhulpverlener in Noord-Holland wil de organisatie verder professionaliseren en de samenwerking met met opdrachtgevers en ketenpartners aanhalen.

Tom Horn (1960) is aangesteld als lid van de raad van toezicht van Parlan. Hij was tot voor kort wethouder Zorg, Welzijn, Wonen in de gemeente Haarlemmermeer. Parlan acht zijn ervaring in het gemeentelijke domein een waardevolle toevoeging.

Met Hermen Visser en Elsbeth Koek zijn ook twee nieuwe regiodirecteuren aangesteld. Visser (1965) is als manager actief geweest in onder meer ziekenhuis Amstelland in Amstelveen. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio West-Friesland en de hulp aan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Koek (1972) was tot voor kort manager jeugd & onderwijs bij de gemeente Zoetermeer. Zij gaat de regio’s Kop van Noord-Holland en Zuid-Kennemerland/IJmond aansturen, evenals de pleegzorg en gezinshuizen van Parlan.