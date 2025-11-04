Skipr

Thema: Sociaal Domein
Nieuwe raad van bestuur Jeugdformaat

,

Yvette d’Hamecourt en Marian Dobbe-Kluijtmans zijn gekozen als bestuursleden van Jeugdformaat.

Op 1 februari 2026 treedt de nieuwe raad van bestuur aan. Dan treedt de huidige bestuurder, Bas Timman, af in verband met zijn pensionering.

Jeugdhulp

Yvette d’Hamecourt is nu directeur Bedrijfsvoering bij Jeugdformaat. Marian Dobbe-Kluijtmans is momenteel bestuurder bij KOOS Utrecht, specialist in jeugdhulp. Met hun benoeming krijgt Jeugdformaat een tweehoofdige Raad van Bestuur, passend bij de omvang en complexiteit van de organisatie en de uitdagingen in het jeugddomein.

Expertise

De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de combinatie van bestuurlijke ervaring, inhoudelijke kennis van de jeugdzorg en expertise in bedrijfsvoering een solide basis biedt voor de toekomst.

Meer over:GovernanceJeugdzorgPersonalia

