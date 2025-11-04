Nieuwe raad van bestuur Jeugdformaat

Op 1 februari 2026 treedt de nieuwe raad van bestuur aan. Dan treedt de huidige bestuurder, Bas Timman, af in verband met zijn pensionering.

Yvette d’Hamecourt is nu directeur Bedrijfsvoering bij Jeugdformaat. Marian Dobbe-Kluijtmans is momenteel bestuurder bij KOOS Utrecht, specialist in jeugdhulp. Met hun benoeming krijgt Jeugdformaat een tweehoofdige Raad van Bestuur, passend bij de omvang en complexiteit van de organisatie en de uitdagingen in het jeugddomein.

De raad van toezicht is ervan overtuigd dat de combinatie van bestuurlijke ervaring, inhoudelijke kennis van de jeugdzorg en expertise in bedrijfsvoering een solide basis biedt voor de toekomst.