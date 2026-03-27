Fawzia Nasrullah nieuwe bestuursvoorzitter Nederlands Jeugdinstituut

Fawzia Nasrullah treedt op 17 augustus aan als voorzitter van de raad van bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut. Ze is de opvolger van Ans van de Maat, die op 1 april afscheid neemt van het Nederlands Jeugdinstituut.

Nasrullah is nu voorzitter van een grote scholengroep voor primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Ze is opgeleid als jeugdarts en heeft ruim 25 jaar ervaring in de gezondheidszorg, de jeugdzorg en het onderwijs, onder meer als bestuurder en toezichthouder. Ze heeft veel samengewerkt met gemeenten, ministeries, onderwijs- en zorginstellingen en maatschappelijke partners.

Hervormingsagenda

“Veel jeugddomeinen ken ik van binnenuit”, vertelt Nasrullah. “Ik heb er gewerkt als professional, manager, onderzoeker, bestuurder en toezichthouder. In Utrecht ben ik ook betrokken bij de samenwerking tussen de verschillende jeugddomeinen, bij de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd. Al die dingen komen samen bij het Nederlands Jeugdinstituut. Daar kan ik vanuit een onafhankelijke positie mijn kennis en kunde inzetten om het verschil te maken voor kinderen en jongeren, en voor de samenleving van de toekomst. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Nasrullah zal samen met huidig bestuurslid Rutger Hageraats het tweehoofdig bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut vormen.

