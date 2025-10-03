Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Governance
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Curess benoemt Elly Koning in de raad van commissarissen

,

Elly Koning is per 1 september toegetreden als nieuw lid van de raad van commissarissen van Curess.

Na een termijn van vier jaar neemt Yvonne Nijhuis afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen. Hans Huzen zal de voorzittersrol van haar overnemen. Naast Koning en Huzen bestaat de rvc uit Anne-Sophie Schürmann.

Elly Koning

Koning werkt als advocaat bij Lexsigma Healthcare en is regelmatig betrokken geweest als toezichthouder bij zorgorganisaties.

Curess is een jeugdzorgorganisatie die zorg biedt in de regio’s Twente, Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord-Veluwe, Zuid-Drenthe, de Achterhoek en vanaf 1 januari ook in Noord-Midden-Drenthe. Met meer dan 250 ambulant hulpverleners staat Curess naast gezinnen, met als doel hen te helpen een stabiele, veilige omgeving te creëren waarin ieder gezinslid zich kan ontwikkelen.

De organisatie biedt diverse vormen van hulpverlening, zoals ambulante hulp, spoedhulp en intensieve systeembegeleiding, zonder wachttijden.

Reageer op dit artikel
Meer over:JeugdzorgPersonalia

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

16:06 Curess benoemt Elly Koning in de raad van commissarissen
1 sep 2025 Rachel Streefland nieuwe bestuursvoorzitter van Timon jeugdhulp
6 mei 2025 Voorzitter Jeugdzorg Nederland stopt
1 mei 2025 Onno Zwart als netwerkdirecteur in de jeugdzorg aan de slag
9:18 Tielen wil door met eigen bijdrage jeugdzorg, tegen wens Kamer in

Interessant voor u

Partners voor Zorg | Gastvrije schoonmaak: stille kracht in de ouderenzorg

Naar de podcast

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties