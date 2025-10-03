Curess benoemt Elly Koning in de raad van commissarissen

Elly Koning is per 1 september toegetreden als nieuw lid van de raad van commissarissen van Curess.

Na een termijn van vier jaar neemt Yvonne Nijhuis afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen. Hans Huzen zal de voorzittersrol van haar overnemen. Naast Koning en Huzen bestaat de rvc uit Anne-Sophie Schürmann.

Elly Koning

Koning werkt als advocaat bij Lexsigma Healthcare en is regelmatig betrokken geweest als toezichthouder bij zorgorganisaties.

Curess is een jeugdzorgorganisatie die zorg biedt in de regio’s Twente, Midden-IJssel/Oost-Veluwe, Noord-Veluwe, Zuid-Drenthe, de Achterhoek en vanaf 1 januari ook in Noord-Midden-Drenthe. Met meer dan 250 ambulant hulpverleners staat Curess naast gezinnen, met als doel hen te helpen een stabiele, veilige omgeving te creëren waarin ieder gezinslid zich kan ontwikkelen.

De organisatie biedt diverse vormen van hulpverlening, zoals ambulante hulp, spoedhulp en intensieve systeembegeleiding, zonder wachttijden.