Rachel Streefland nieuwe bestuursvoorzitter van Timon jeugdhulp

,

Vanaf 1 november treedt Rachel Streefland aan als voorzitter van de raad van bestuur van Timon jeugd- en jongvolwassenhulp.

Streefland volgt Hannie Olij op, die in november met pensioen gaat. Olij heeft 21 jaar leiding heeft gegeven aan Timon.

Rachel Streefland

Rachel Streefland is sinds 2022 wethouder in Utrecht, waar zij onder meer verantwoordelijk is voor de portefeuilles Asiel en Integratie en Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. Daarvoor was zij vennoot bij organisatieadviesbureau Mindthegap, een bureau voor verandering en advies in non-profitorganisaties. Van 2018 tot 2022 was ze fractievoorzitter van de Utrechtse fractie van de ChristenUnie. Rachel is orthopedagoog en werkte in zowel het primair (speciaal) onderwijs als het hoger onderwijs.

“Deze combinatie van praktijkervaring, inhoudelijke expertise en bestuurlijke kennis maakt dat we Rachel met vertrouwen hebben benoemd als onze toekomstige bestuursvoorzitter”, aldus rvt-voorzitter Frank Koen.

Streefland: “Van dichtbij heb ik gezien wat er gebeurt wanneer kwetsbare kinderen en jongeren liefdevolle zorg en aandacht krijgen. Dat maakt een wereld van verschil. Ik voel me zeer verbonden met de professionals die zich met hart en ziel inzetten voor jongeren en hun ouders. Juist als de weg naar volwassenheid ingewikkeld is. Timon heeft in al die jaren bewezen een organisatie te zijn die werkt met visie en kwaliteit. Ik kijk ernaar uit die lijn voort te zetten.”

26 aug 2025 Accountants zwaar gestraft voor ondeugdelijk zorgfraudeonderzoek

