'Sluiting spoedpost Oldenzaal kan de zorgkwaliteit ten goede komen'

Minister Bruno Bruins denkt dat de sluiting van de spoedpost in Oldenzaal de zorgkwaliteit ten goed kan komen. Dat liet de minister voor Medische Zorg en Sport onlangs weten in een Kamerbrief.

Vorige week werd bekend dat de spoedpost in Oldenzaal gaat sluiten per 1 januari 2020. Een tekort aan huisartsen en triagisten lag hieraan ten grondslag. Verschillende politieke partijen zijn het echter niet eens met het besluit. Zij vrezen dat spoedzorg hierdoor niet meer goed bereikbaar is voor mensen in Noordoost-Twente, die moeten uitwijken naar de post in Hengelo of Enschede.

Betere verdeling van diensten

Volgens Minister Bruins kan de sluiting van de spoedpost juist leiden tot betere zorg. "De betere verdeling van de dienstendruk van het personeel verstevigt de organisatie van de huisartsenzorg in de avond-, nacht-, en weekenduren. Van de Nederlandse Zorgautoriteit heb ik vernomen dat zij (..) geen risico’s ziet met betrekking tot de toegankelijkheid van de betreffende (spoed)zorg. Analyse van het RIVM laat zien dat de landelijke norm voor de inwoners van de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal ruimschoots behaald blijft", schreef hij in de brief.