Arbo Unie: 'Kwart personeel minder inzetbaar door werkstress in 2030'

Werk-gerelateerde stressklachten en burn-out worden vaak niet goed behandeld. Op den duur kan dit de economische groei beïnvloeden, aldus Arbo Unie. De arbodienst pleit voor een meer doeltreffende aanpak die oorzaken van stress voorkomt en verhelpt.

De alarmerende cijfers van Arbo Unie liegen er niet om: 20-25 procent de jongeren ervaart stress- en burn out klachten, een kwart van werknemers in de zorg kampt met werkstress door te hoge werkdruk, en 25 procent van de langdurige mantelzorgers voelt zich ernstig belast. Willem van Rhenen, stressexpert en als chief health officer verbonden aan de Arbo Unie luidt daarom de noodklok.

Focus op hulpbronnen

Om het probleem op te lossen zou volgens de chief health officer minder naar stressfactoren gekeken moeten worden, en meer naar hulpbronnen of buffers. "De traditionele blik om te kijken naar belasting versus belastbaarheid lost het probleem rondom werkstress niet op. Het gaat niet om teveel werk of teveel stressfactoren, maar om te weinig hulpbronnen of buffers waarmee mensen zich kunnen opladen of verweren".

Bescherming medewerkers

Werkgevers in Nederland moeten meer doen om hun medewerkers in bescherming te nemen, aldus Van Rhenen: "Kijk naar het gebrek aan hulpbronnen, zoals te weinig autonomie of verbinding, investeer in competenties, ga op zoek naar de talenten en vaardigheden van mensen. Vertrouw op de inzet en kracht van medewerkers en controleer veel minder. Geef mensen de ruimte en het gevoel dat ze invloed hebben op de eigen agenda. Maar vooral, geef complimenten en waardering en toon erkenning".