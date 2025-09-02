Skipr

Thema: Ggz
Mentale gezondheid jongeren verder afgenomen volgens onderzoek

De groep jongeren met wie het mentaal niet goed gaat, groeit nog steeds. Huisartsen voerden in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw meer gesprekken met jongeren die last hebben van gedachten aan zelfdoding, of een poging tot zelfdoding hadden gedaan. Het aantal consulten over suïcide bereikte een nieuwe piek, laten cijfers van gezondheidsinstituut Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zien.

Vragenlijsten die ruim vijfduizend jongeren invulden, bevestigen de indruk dat ze iets vaker slecht in hun vel zitten. Bijna de helft (48 procent) van de ondervraagden voelde zich in de periode van april tot en met juni weleens eenzaam, een ongeveer even grote groep zei vaak stress te ervaren. Dat zijn lichte toenames. Het deel van de jongeren dat gedachten aan zelfdoding meldde, steeg van 13 naar 15 procent.

De meeste jongeren zeggen zich meestal gelukkig te voelen, maar die groep slonk wel iets: van 83 naar 81 procent.

Trend

Het aantal jongeren met mentale problemen en suïcidale gedachten stijgt al jaren. Dat begon voor de coronapandemie, maar tijdens de periode van lockdowns en onzekerheid gingen onderzoekers een duidelijke trend zien. Na de pandemie bleef de gehoopte verbetering uit.

Stressbronnen

School staat voor jongeren bovenaan als stressbron. Vlak daarachter volgen hun overige verplichtingen, in het onderzoek samengevat als “alles wat ik moet doen”. Ook stress door wat anderen vinden en door persoonlijke problemen werden in de laatste onderzoeksronde vaker genoemd.

Smartphones

Naast factoren die in het onderzoek naar voren komen, wijzen artsen en psychologen vaak op overmatig gebruik van smartphones en sociale media. AJN Jeugdartsen wijt daar zelfs een “groeiende gezondheids- en welzijnscrisis” aan. (ANP)

Meer over:GgzVolksgezondheid

