IGJ beboet treuzelend Naborgh

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Thuiszorg Naborgh een last onder dwangsom opgelegd van 5000 euro per dag. Naborgh heeft verzuimd om -zoals de inspectie wil- voor 11 oktober klanten over te dragen aan een andere zorgaanbieder.

Naborgh kreeg eerder al een aanwijzing. Op basis van twee toezichtbezoeken constateerde de inspectie dat er grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Zo is er te weinig bevoegd personeel om de zorg op een goede en veilige manier te verlenen. Ook op zeven andere punten op een schaal van twaalf scoorde Naborgh onvoldoende.

Om die reden droeg de IGJ de thuiszorgaanbieder op om voor 11 oktober 2019 alle cliënten, met hun cliëntendossier, over te dragen aan een andere thuiszorgaanbieder. Nu blijkt dat Naborgh nog steeds zorg verleent en nog niet alle cliënten heeft overgedragen. Ook huisartsen en naasten blijken niet geïnformeerd te zijn over de overdracht van cliënten. Dat betekent dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldige overdracht van dossiers, gelijktijdig met de overdracht van cliënten. Om die reden krijgt Naborgh een last onder dwangsom van vijfduizend euro per dag tot een maximum van zeventig duizend euro.