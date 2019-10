Máxima MC en Oktober stroomlijnen geriatrische revalidatie

Máxima MC en ouderenzorgorganisatie Oktober gaan nauwer samenwerken bij de geriatrische revalidatiezorg in de regio. Zo komt er een nieuwe Oktober-locatie op het terrein van Máxima MC in Veldhoven. Ook wordt er gewerkt aan gezamenlijke innovatieve zorgconcepten, kennisdeling en wetenschappelijk onderzoek.

Door oudere patiënten de juiste geriatrische revalidatiezorg op de juiste plek aan te bieden hopen Máxima MC en Oktober de doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar een geriatrische revalidatiecentrum te verbeteren. Dit draagt bij aan het verkorten van de duur van ziekenhuisopname.

De nieuwe locatie van Oktober (voorheen RSZK ZorgProfessionals) biedt onderdak aan veertig Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)-bedden en Eerstelijnsverblijf (ELV)-bedden. De GRZ-afdeling van Oktober-locatie Merefelt verhuist naar deze nieuwe locatie. De vrijgekomen afdeling op de locatie Merefelt zal worden ingericht voor verpleeghuiszorg voor kwetsbare ouderen.

Zorgvraag

De komende jaren neemt het aantal ouderen in de regio De Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre –net als elders in Nederland- fors toe. Het grootste deel van deze ouderen heeft één of meerdere (chronische) aandoeningen. Daarmee stijgt én verandert de zorgvraag. Intramurale zorg verandert steeds meer in verpleging, verzorging en behandeling thuis. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

Overeenkomst

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben Máxima MC en Oktober besloten om samen -over de muren van de eigen organisatie heen- op te trekken om goede zorg te kunnen bieden aan kwetsbare ouderen. De bestuurders van beide organisaties hebben hiertoe op 25 oktober een samenwerkingsovereenkomst getekend.