Verenso wil multidisciplinaire aanpak voor valpreventie

In 2024 belandde een recordaantal ouderen na een valpartij op de spoedeisende hulp. Dat blijkt uit recente cijfers van VeiligheidNL. Daarom pleit Verenso voor een multidisciplinaire aanpak.

Elke vier minuten bezoekt een oudere na een valpartij de SEH. Dat blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. In 2024 gaat het naar schatting om zo’n 119.000 ouderen. Een deel van deze groep wordt een deel tijdelijk opgenomen voor geriatrische revalidatie, bijvoorbeeld voor het herstel na een heupfractuur.

Preventieve rol

Maaike Scheffers, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker naar valangst bij kwetsbare ouderen die herstellen van een heupfractuur, pleit voor een valrisicotest die de risico’s in kaart brengt. “Want wanneer een oudere valt, zijn er daarvoor vaak meerdere – soms verborgen – oorzaken”, aldus Scheffers.

Verenso pleit daarom voor een multifactoriële en multidisciplinaire aanpak voor kwetsbare ouderen. “Specialisten ouderengeneeskunde kijken naar het totale pakket van de risicofactoren”, aldus de beroepsvereniging. Hierbij is er in toenemende mate een preventieve rol weggelegd voor de eerste lijn, in de keten of de hechte wijkverbanden. “De specialist ouderengeneeskunde kan hier de rol van regiebehandelaar vervullen, naast de huisarts.”

Handreiking

Begin 2026 publiceert Verenso in samenwerking met het LUMC, Amsterdam UMC en de Universiteit van Maastricht de Handreiking Heupfractuur voor de geriatrische revalidatie. Daarin pleiten de partijen voor het belang van val- en fractuurpreventie.