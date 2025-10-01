Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Verenso wil multidisciplinaire aanpak voor valpreventie

,

In 2024 belandde een recordaantal ouderen na een valpartij op de spoedeisende hulp. Dat blijkt uit recente cijfers van VeiligheidNL. Daarom pleit Verenso voor een multidisciplinaire aanpak.

Elke vier minuten bezoekt een oudere na een valpartij de SEH. Dat blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. In 2024 gaat het naar schatting om zo’n 119.000 ouderen. Een deel van deze groep wordt een deel tijdelijk opgenomen voor geriatrische revalidatie, bijvoorbeeld voor het herstel na een heupfractuur.

Preventieve rol

Maaike Scheffers, specialist ouderengeneeskunde en onderzoeker naar valangst bij kwetsbare ouderen die herstellen van een heupfractuur, pleit voor een valrisicotest die de risico’s in kaart brengt. “Want wanneer een oudere valt, zijn er daarvoor vaak meerdere – soms verborgen – oorzaken”, aldus Scheffers.

Verenso pleit daarom voor een multifactoriële en multidisciplinaire aanpak voor kwetsbare ouderen. “Specialisten ouderengeneeskunde kijken naar het totale pakket van de risicofactoren”, aldus de beroepsvereniging. Hierbij is er in toenemende mate een preventieve rol weggelegd voor de eerste lijn, in de keten of de hechte wijkverbanden. “De specialist ouderengeneeskunde kan hier de rol van regiebehandelaar vervullen, naast de huisarts.”

Handreiking

Begin 2026 publiceert Verenso in samenwerking met het LUMC, Amsterdam UMC en de Universiteit van Maastricht de Handreiking Heupfractuur voor de geriatrische revalidatie. Daarin pleiten de partijen voor het belang van val- en fractuurpreventie.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgPreventieRevalidatieZiekenhuizen

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:42 Verenso wil multidisciplinaire aanpak voor valpreventie
29 sep 2025 Ouderen vallen 66 procent minder vaak door Limburgs valpreventieprogramma
16:38 Anna Ziekenhuis opent nieuwe unit voor ouderen met botbreuken
15:44 Kamer wil via aanpassing wet verbod op vijf-minutenregistratie wijkverpleging
15:18 Zorgverzekeraars en zorgkantoren willen vanaf 2028 alleen zorg inkopen bij duurzame zorgaanbieders  

Reader Interactions

Reacties