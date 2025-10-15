Oostinga nieuwe bestuurder van Zorggroep Groningen

Oostinga was eerder bestuurder bij Lentis. “Wat mij aanspreekt in Zorggroep Groningen is het uitgangspunt ‘altijd de mens te zien’. Dus zowel bewoners, cliënten, naasten én collega’s. Vanuit dat uitgangspunt kijk ik ernaar uit om samen, ook met ketenpartners, op te trekken en gezamenlijk te werken aan de borging van goede zorg in de regio voor de komende jaren.”