Oostinga was eerder bestuurder bij Lentis. “Wat mij aanspreekt in Zorggroep Groningen is het uitgangspunt ‘altijd de mens te zien’. Dus zowel bewoners, cliënten, naasten én collega’s. Vanuit dat uitgangspunt kijk ik ernaar uit om samen, ook met ketenpartners, op te trekken en gezamenlijk te werken aan de borging van goede zorg in de regio voor de komende jaren.”
Oostinga nieuwe bestuurder van Zorggroep Groningen
Johan Oostinga wordt per 20 oktober 2025 de nieuwe bestuurder van Zorggroep Groningen. Hij volgt Marcel van Woensel op, die sinds eind 2024 interim bestuurder was.
