Kabinet trekt portemonnee niet voor lonen in de zorg

Minister Bruins (Medische Zorg) is niet van plan extra geld uit te trekken om de zorgsector aantrekkelijker te maken voor nieuwe werknemers.

Dit geeft minister Bruins als antwoord op vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over een bericht op Skipr van vorige maand: 'Driekwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek’, waarin driekwart van het zorgpersoneel laat weten wel eens te overwegen te vertrekken uit de zorgsector. Belangrijkste redenen: werkdruk, loon en de balans tussen werk en privé.

Extra middelen

Bruins laat weten dat er jaarlijks al geld is voor stijgende loonkosten en prijzen. Het gaat dit jaar om 1,7 miljard euro voor de hele zorg. Hij wijst er op dat de werkdruk en onzekerheid ook op andere manieren kan worden aangepakt, zoals onlangs in het onderhandelingsakkoord over de vvt is vastgelegd. Daarbij hebben de sociale partners afgesproken ervoor te zorgen dat binnen twee jaar minimaal negentig procent van de medewerkers een vast contract heeft.

Kwaliteit en veiligheid

De minister antwoordt op de vraag of de personeelsproblemen niet de kwaliteit van de zorg aantasten, dat de IGJ daarop controleert. "De IGJ ziet dan ook dat de krapte op de arbeidsmarkt zorgaanbieders soms voor uitdagingen stelt. Zo kiezen sommige zorginstellingen voor het (tijdelijk) sluiten van afdelingen."