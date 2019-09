Drie kwart ziekenhuispersoneel overweegt vertrek

Drie kwart van de ziekenhuismedewerkers overweegt weleens de sector te verlaten. Als belangrijkste redenen worden aangegeven: werkdruk (59 procent), loon (53 procent) en de balans werk/privé (25 procent).

Dit blijkt uit een enquête van FNV onder 1.150 ziekenhuismedewerkers. Ruim acht van de tien werknemers vinden het loon onvoldoende. Ook de financiële compensatie voor de oproep- en bereikbaarheidsdiensten is volgens hen te karig.

Werk niet loslaten

De werkdruk en de balans tussen werk en privé is niet goed, want 63 procent kan het werk niet loslaten in de vrije tijd. Ruim 82 procent zegt dat in hun ziekenhuis onvoldoende collega’s zijn om het werk te doen. De peiling van het FNV komt aan de vooravond van de acties voor een betere cao, die volgende week woensdag weer beginnen.

Verpleegkundige Anique: "Bij ons worden zelfs minder patiënten opgenomen dan wij aan capaciteit hebben, omdat er domweg niet genoeg mensen zijn om het werk te doen. Dat verlicht onze werkdruk overigens bijna niet, omdat de patiënten die wel worden opgenomen, vaak meer zorg nodig hebben dan normaal. Het is natuurlijk vreselijk dat wij zieke en hulpbehoevende mensen niet kunnen helpen, omdat er geen collega’s meer zijn om de roosters rond te krijgen."

Loon te laag

Van de ondervraagden vindt 85 procent het loon onvoldoende. Ook de financiële compensatie voor bereikbaarheids- en oproepdiensten schiet tekort, zegt 82 procent van de ondervraagden medewerkers.

Operatie-assistente Miran: "Ik heb een contract van 36 uur, maar moet steeds meer werken tijdens mijn bereikbaarheidsdiensten. Zo lopen mijn werkweken soms op tot zestig uur. Maar ik ontvang voor die extra uren geen volledig uurloon; voor op maandagavond opereren krijg ik van de gewerkte uren maar een kwart betaald. Dat is echt een uitknijpregeling. Zeker omdat de belasting tijdens bereikbaarheidsdiensten steeds groter wordt."

Actiebereidheid groot

De actiebereidheid voor een betere cao is groot: 98 procent vindt dat die acties door moeten gaan. De actiecomités in de ziekenhuizen hebben afgelopen zomer gebruikt om nieuwe zondagsdiensten voor te bereiden voor september en oktober.

Bij zeventien ziekenhuizen zal het personeel de komende vier weken een zondagsdienst houden, aldus Elise Merlijn, cao-onderhandelaar bij FNV Zorg & Welzijn: "We beginnen met het Ommelander Ziekenhuis in Groningen. Daar zullen alle afdelingen van het ziekenhuis, waar 1.300 mensen werken, het werk voor niet-spoedeisende zaken een dag neerleggen."

Cao-conflict om loon

De vakbonden willen onder meer een salarisverhoging van 5 procent en een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen de vakbonden betere afspraken over de arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.