In een maand tijd stopten ruim drieduizend zorg-zzp’ers

De Kamer van Koophandel (KVK) meldt dat in december meer dan drieduizend zzp’ers in de gezondheidszorg zijn gestopt, 79 procent meer dan een jaar eerder. Er kwamen net geen 1400 zelfstandigen bij. Dat komt neer op ruim een derde minder starters. Wel werkten er op 31 december meer zelfstandigen in de gezondheidszorg dan op 31 december 2023.

Het aantal zzp’ers dat is gestopt met hun bedrijf is in alle sectoren in december fors toegenomen, meldt de KVK. Iets meer dan 21 duizend zelfstandigen zonder personeel stopten er vorige maand mee, ruim de helft meer dan in december 2023. De KVK vermoedt dat dit komt doordat de Belastingdienst vanaf 1 januari de wet tegen schijnzelfstandigheid weer handhaaft.

Meer stoppers dan starters

Het is voor het eerst dat er meer stoppers dan starters zijn, aldus de KVK. Meer dan 14.000 mensen werden in december zzp’er, een daling van 13 procent. Het totale aantal zzp’ers is vorige maand wel gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, maar de groei was minder sterk dan in voorgaande maanden. Op 31 december telde de KVK ruim 1,7 miljoen zzp’ers, 3,1 procent meer dan eind 2023.

Naheffing

Werkgevers die zzp’ers inschakelen voor werk dat eigenlijk in vaste dienst moet worden gedaan, kunnen vanaf 1 januari een naheffing krijgen van sociale premies, maar nog geen boete. Dat zou eerder wel het geval zijn, maar de handhaving is mede op aandringen van de Tweede Kamer afgeschaft.

Zorgen en onduidelijkheid

In aanloop naar de handhaving maakten veel zzp’ers zich zorgen over de controles. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) meldde in november sinds enkele weken dagelijks tientallen informatieverzoeken te krijgen. Veel werkgevers zouden aarzelen om nog zzp’ers in te zetten uit angst een boete te krijgen, terwijl de zzp’ers vreesden geen opdrachten meer te krijgen. Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) voorzag dat kinderopvang duurder wordt doordat tussenpartijen, zoals uitzendbureaus, zzp’ers contracteren en zo de prijzen van personeel in de kinderopvang opdrijven. De zorgsector vrees al langer dat sommige stoppers mogelijk niet in loondienst willen gaan.