CBS: Aantal vacatures in de zorg gestegen naar 67.400

Het gaat om een nieuw hoogtepunt. Een kwartaal eerder stond het aantal vacatures op 66.000. Een jaar eerder waren er 64.600 vacatures in de zorg.

Verdubbeling

De laatste jaren is het aantal vacatures hard gestegen. Het is in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld. In het laatste kwartaal van 2020 waren er nog maar 36.700 vacatures. Tien jaar geleden stond het aantal vacatures op 13.500. Vooral tijdens de eerste coronajaren is het aantal vacatures hard gestegen binnen de zorg.

Over de hele Nederlandse economie nam het aantal vacatures in het vierde kwartaal toe met 7.000 terwijl het aantal werklozen gelijk bleef. De arbeidsmarkt werd hierdoor krapper, terwijl de krapte in de voorgaande kwartalen vrijwel steeds afnam. Voor elke 100 werklozen waren er 108 openstaande vacatures. Het aantal banen nam opnieuw toe (33.000).