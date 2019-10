De patiëntgerichte en bewezen effectieve huisartsenzorg komt in de knel. Daarom vragen negen organisaties in de huisartsenzorg de politiek om steun.

De huisartsen willen aandacht voor de toenemende werklast: "Die belemmert de zorg voor (kwetsbare) patiënten." Zij wijzen daarbij op het tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel. Voorts attenderen ze de politiek erop dat de 24/7-continuïteit van de zorg onder druk staat. Bovendien vinden ze het zorgelijk dat investeringen in organisatie en infrastructuur uitblijven.

Hartenkreet

De 'Hartenkreet' is ondertekend door een reeks huisartsenorganisaties: InEen, Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde (IOH), Het Roer Moet Om (HRMO), Huisartsopleiding Nederland (HON), Huisarts van de Toekomst, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en VPHuisartsen.

Steun huisarts

Huisartsen hebben vastgesteld wat ze wel en wat ze niet kunnen doen binnen hun mogelijkheden en competenties, schrijven ze in hun verklaring: "Steun de huisarts in het goed kunnen uitvoeren van deze kerntaken en belast ze niet met zorgtaken en verantwoordelijkheden die elders thuishoren."

Realisatie

Voor de belangrijkste knelpunten in de huisartsenzorg hebben huisartsen, overheid, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg. De ondertekenaars vragen de politiek om "een snelle realisatie van de afgesproken oplossingen, zodat we de urgente knelpunten in de huisartsenzorg het hoofd kunnen bieden."