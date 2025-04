Patiëntenfederatie krijgt tonnen van Zilveren Kruis voor meer transparantie

De subsidie van Fonds SGS, een innovatiefonds van Zilveren Kruis, bedraagt 2 ton per jaar. Zilveren Kruis zal die twee jaar geven. “Dit is een primeur. De support van het innovatiefonds van Zilveren Kruis geeft ons extra slagkracht om de beweging naar meer transparantie over de kwaliteit van de Nederlandse zorg verder te brengen”, aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Gebrek aan transparantie

Het vergroten van de transparantie over kwaliteit van zorg is al lang een speerpunt van Patiëntenfederatie Nederland. Het promotieonderzoek van Maike Schepens, nu werkzaam bij de Patiëntenfederatie, legde grote kwaliteitsverschillen bloot tussen ziekenhuizen bij prostaatkankeroperaties. Kamerleden stelden vragen en de Kamer nam moties aan met een oproep om meer informatie over kwaliteit van zorg transparant te maken voor patiënten.

Begrijpelijke kwaliteitsinformatie

Patiënten willen weten hoe goed de zorg is die ze kunnen krijgen. Dit blijkt ook uit eerder onderzoek onder het zorgpanel van de Patiëntenfederatie. Er wordt veel kwaliteitsinformatie bijgehouden, maar die bereikt de patiënt nog niet. Informatie die er wel is voor patiënten, is vaak moeilijk te vinden en lastig te begrijpen. Patiëntenfederatie Nederland wil dit verbeteren. “Met Maike Schepens als kwartiermaker in ons team is er duidelijk beweging gekomen. Met de subsidie van Fonds SGS kunnen we de volgende stappen gaan zetten,” aldus Schellekens.

Zo gaat Patiëntenfederatie Nederland op basis van de beschikbare informatie een start maken met een nulmeting transparantie. Deze nulmeting geeft inzicht in waar Nederland nu precies staat en vormt de basis om jaarlijks de voortgang van transparantie in kaart te brengen.

Volumekaart

Verder wil de Patiëntenfederatie een volumekaart maken. “Daarmee kunnen we het voor patiënten begrijpelijk en inzichtelijk maken hoe vaak bepaalde behandelingen/ingrepen bij een zorgaanbieder worden uitgevoerd”, zegt een woordvoerder van de Patiëntenfederatie. “We zeggen niet dat hoe vaker ziekenhuizen opereren, hoe beter de kwaliteit is. Maar we zien wel vaak dat bij lage volumes de kwaliteit achterblijft.”

Lees ook op Zorgvisie: CTO Obama: ‘Patiënten stelen desnoods data bij gebrek aan transparantie’