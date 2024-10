Patiëntenfederatie Nederland zet met kwartiermaker in op transparantie

Patiëntenfederatie Nederland heeft onderzoeker Maike Schepens aangesteld als kwartiermaker om de transparantie over kwaliteit in de zorg te vergroten. Schepens schudde eind 2023 de zorgwereld wakker met haar promotie-onderzoek naar grote verschillen in kwaliteit tussen ziekenhuizen bij prostaatkankeroperaties.

“Patiënten hebben recht op inzicht in die kwaliteit. Met Maike Schepens in ons team willen we die transparantie voor elkaar krijgen”, zegt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Onderzoek prostaatkanker

In haar spraakmakende onderzoek gebruikte Schepens anonieme declaratiedata van verzekeraars. Daaruit bleek dat patiënten bij een prostaatverwijdering in het best scorende ziekenhuis 19 procent kans hebben op incontinentie, tegenover 84 procent kans in minst scorende ziekenhuis. “En tot op de dag van vandaag weten we nog steeds niet welk ziekenhuis goed of slecht scoort”, aldus Schellekens. “Door gebruik te maken van de kennis, ervaring en het netwerk van Schepens willen we samen met welwillende partijen extra stappen gaan zetten om de transparantie in de zorg te vergroten.”

Meer transparantie

Voor de Patiëntenfederatie Nederland is het vergroten van de transparantie over kwaliteitsverschillen in de zorg een speerpunt. Het onderzoek van Maike Schepens heeft dit thema op de beleidsagenda in de zorg gekregen. De Tweede Kamer nam een motie aan die de zorgpartijen en de overheid opriep meer informatie over kwaliteit van zorg transparant te maken voor patiënten.

Kamermotie transparantie

Sinds die Kamermotie worden er kleine stapjes gezet, maar het gaat Schellekens niet snel genoeg: “We blijven via de reguliere wegen werken aan het vergroten van de transparantie. Maar met Schepens als kwartiermaker willen we ook de nog ongebaande paden gaan bewandelen om de zorg in beweging te krijgen. Kleine stapjes moeten grote sprongen worden.”

Kwartiermaker Patiëntenfederatie

Schepens gaat vanuit de Patiëntenfederatie Nederland welwillende partijen bij elkaar brengen die vaart willen maken met transparantie. Volgens de federatie is zij hiervoor de aangewezen persoon. Schepens houdt zich al meer dan tien jaar bezig met kwaliteit van zorg en transparantie. Zij was onder meer de drijvende kracht achter het ‘programma kwaliteit’ van Zorgverzekeraars Nederland. Schepens, van huis uit ziekenhuisapotheker, werkte ook jarenlang als consultant bij Boston Consulting Group. Schepens: “Het is tijd voor verandering in het belang van de patiënt. Ik wil bijdragen aan het echt in beweging zetten van de zorgtransparantie en ik zie ernaar uit om vanuit deze rol hier samen de schouders onder te zetten.”

Beweging naar transparantie

De Patiëntenfederatie Nederland roept iedereen die meer transparantie wil in de zorg op om dit streven te ondersteunen met tijd en ook geld. “Iedereen die op wat voor manier dan ook bij wil dragen aan deze beweging is welkom. In het belang van goede passende zorg voor patiënten is het tijd dat we hier grote stappen in zetten. Samen met voorlopers en andere betrokkenen willen we een krachtige beweging vormen”, zegt Schellekens. “Dit om ervoor te zorgen dat patiënten meer passende keuzes kunnen maken én dat de zorg voor patiënten verbetert. Meer transparantie over kwaliteit spoort zorgaanbieders namelijk ook aan om te leren en te verbeteren. Dit voorkomt ook onnodige zorg.”