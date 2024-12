Patiëntenfederatie: gebrek aan transparantie over kwaliteit van zorg is onaanvaardbaar

Er moet dringend meer openheid komen over de kwaliteit van zorg in Nederland, stelt Patiëntenfederatie Nederland. De Patiëntenfederatie vindt het tijd dat zorgaanbieders en specialisten hun verantwoordelijkheid nemen en de beste zorg voor patiënten boven alles stellen.

Deze herhaalde oproep volgt op recente onthullingen door journalistiek platform Follow the Money (FTM). In de artikelen wordt blootgelegd hoe pogingen om de kwaliteit van zorg transparant te maken al jaren worden getraineerd, met name door medisch specialisten.

Prostaatkanker

Al meer dan tien jaar is bekend dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit tussen ziekenhuizen als het gaat om prostaatverwijderingen bij prostaatkanker. Toch blijft het voor patiënten onduidelijk welke ziekenhuizen goed of slecht presteren.

“Elke week stappen patiënten nietsvermoedend ziekenhuizen binnen die aantoonbaar slechter scoren, met een verhoogd risico op ernstige complicaties zoals incontinentie of impotentie,” zegt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Dit is simpelweg onaanvaardbaar. Urologen moeten essentiële kwaliteitsinformatie openbaar maken, in het belang van de patiënt en betere zorg.”

Overlevingskansen

In een ander FTM-artikel deelt voormalig longarts Mariska Koster haar ervaringen als kwaliteitsadviseur bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Ze ontdekte dat de kans op overlijden na een darmkankeroperatie in sommige ziekenhuizen veertien keer hoger was dan in andere, soms slechts 40 kilometer verderop.

“Geen enkele huisarts kende deze cijfers, laat staan de patiënten,” zegt Koster in het artikel. Volgens Schellekens zou dit niet mogelijk moeten zijn: “patiënten hebben recht op deze informatie.”

Transparantie

Patiëntenfederatie Nederland vreest dat er meer van dergelijke kwaliteitsverschillen zijn die verborgen blijven. “Openheid over de kwaliteit van zorg is cruciaal,” aldus Schellekens. “Ervaringen uit het buitenland tonen aan dat meer transparantie leidt tot betere zorg. Zorgaanbieders worden veel meer gestimuleerd om te leren en te verbeteren.”