Urologen maken geen haast met transparantie over kwaliteitsverschillen

Urologen trappen op de rem bij het transparant maken van de uitkomsten van prostaatoperaties. Patiënten weten daardoor niet welke ziekenhuizen goed zijn en welke wat minder. Urologen zijn bang dat ze operaties niet meer mogen doen als ze niet goed genoeg zijn, blijkt uit een publicatie in Follow the Money.

De kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen bij prostaatoperaties zijn groot. Een jaar geleden bleek uit onderzoek van Maike Schepens dat na een prostaatverwijdering in het beste ziekenhuis 20 procent van de mannen incontinent raakt. In het slechtste ziekenhuis is dat 84 procent. De resultaten steken schril af tegen die in de Martini-Klinik in Hamburg, een gespecialiseerd centrum voor prostaatkanker, waar dat percentage 6,5 procent is.

Kwaliteitsregistratie urologen

Urologen beloofden beterschap en zouden de complicaties beter gaan bijhouden in hun kwaliteitsregistratie, waarmee ze net van start waren gegaan. Maar daar lijkt nog niet veel van terecht te komen, blijkt onderzoek van FTM. Met name urologen uit kleine ziekenhuizen houden meer transparantie over uitkomsten tegen, uit vrees dat ze operaties kwijtraken.