Ook medisch specialisten dreigen uit Zorgkaart te stappen

De medisch specialisten willen “op korte termijn verbeteringen zien” van de dienst, en anders moeten ze “overwegen wel of niet uit de adviesraad te stappen”.

LHV breekt met Zorgkaart

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakte donderdag bekend dat zij breekt met de zorgkaart. De vereniging zei twijfels te hebben gekregen over de betrouwbaarheid. Zo zou het niet duidelijk zijn of en hoe beoordelingen worden gecontroleerd om zeker te weten dat de recensie is geschreven door iemand die echt patiënt van de arts is. De specialistenfederatie zegt begrip te hebben voor de afwegingen van de huisartsenvereniging.

Strenge gedragscode

De Patiëntenfederatie Nederland, de organisatie achter de zorgkaart, liet donderdag weten verbaasd te zijn over de redenen die de LHV aandraagt om uit de adviesraad te stappen. Volgens de federatie zijn er dit jaar zo’n 250.000 reviews op Zorgkaart “die voldoen aan onze strenge gedragscode”, en komt bijna 80 procent daarvan binnen via een geverifieerde route. “Dit betekent dat we zeker weten dat de patiënt die de waardering schrijft ook daadwerkelijk bij de betreffende zorgverlener is geweest.” (ANP)