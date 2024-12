Rijnstate zet uitkomsten prostaatkanker in dashboard voor samen beslissen

Rijnstate en Radiotherapiegroep zijn gestart met een nieuw dashboard met behandelresultaten van prostaatkanker. Het moet patiënten helpen om samen met hun behandelaar een weloverwogen keuze maken tussen een operatie of een bestraling.

Prostaatkanker kan vaak met zowel een operatie als een bestraling behandeld worden. Deze behandelingen hebben bijwerkingen, zoals urine-incontinentie, darmklachten, ontlastingsproblemen en erectiestoornissen. Bij de keuze voor de ene of de andere behandeling wegen de bijwerkingen voor iedere patiënt anders.

Rijnstate en Radiotherapiegroep hebben daarom samen een dashboard gemaakt dat inzicht biedt in de korte- en lange termijn bijwerkingen en het herstel daarvan. Het dashboard is samengesteld uit gegevens van patiënten die behandeld zijn in Rijnstate en/of Radiotherapiegroep. De uitkomsten voor patiënten worden gedurende tien jaar met vragenlijsten uitgevraagd.