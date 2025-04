Kinderhartcentra halen volumenorm niet

Geen van de vier kinderhartcentra in Nederland haalt de volumenorm van zestig ingrepen per jaar.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wetenschappelijke Vereniging voor cardio-thoracaal chirurgen (NVT), waar EenVandaag over bericht.

Norm lig op 60 operaties per jaar

Vorig jaar werden in het Erasmus MC in Rotterdam 38 ingrepen bij pasgeboren baby’s uitgevoerd. In het LUMC in Leiden 51, in het UMC Groningen 20 en UMC Utrecht 39. De grens van het minimaal uit te voeren operaties per jaar ligt op zestig per kinderhartcentrum. In een rapport uit 2021 schreven de kinderhartchirurgen: “In de volumecriteria is bekend dat uitkomsten bij kinderen die binnen dertig dagen na hun geboorte geopereerd worden, verbeteren als het centrum er meer dan zestig per jaar doet.”

Besluit voormalig minister Kuipers

Voormalig minister Kuipers van VWS was voorstander van concentratie van kinderhartcentra in twee van de vier kinderhartcentra. Hij nam op 13 april 2023 het besluit de kinderhartchirurgie toe te wijzen aan het Erasmus MC in Rotterdam en het UMC Groningen. Het samenwerkingsverband Leiden UMC/Amsterdam UMC en het UMC Utrecht visten achter het net. Kuipers herzag daarmee zijn beslissing van 20 december 2021, waarin hij de kinderhartchirurgie aan Rotterdam en Utrecht toewees. Hierna ontstond zoveel ophef dat Kuipers de NZa onderzoek liet doen. Op basis daarvan voegde Kuipers geografische spreiding als extra selectiecriterium toe en mocht het UMCG in Groningen kinderhartoperaties blijven uitvoeren en het UMC Utrecht toch weer niet.

Uiteindelijk vernietigde de rechter het besluit van Kuipers op 11 januari 2024 omdat het besluit onvoldoende onderbouwd zou zijn. De rechtbank vindt dat de minister niet zomaar had mogen vasthouden aan de norm van zestig operaties per jaar per centrum. Kuipers maakte dit niet meer mee als minister, hij was een dag voor de uitspraak opgestapt. Zijn opvolgster Pia Dijkstra sloot vervolgens een bestuurlijk akkoord. Daarin spraken de umc’s af dat ze in twee netwerken zouden gaan samenwerken. De thoraxchirurgen zouden tussen de centra heen en weer gaan reizen. Huidig VWS-minister Agema bemoeit zich er niet mee.

