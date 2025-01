Politiek gaat bouw nucleaire kernreactor nauwlettend volgen

Het verzoek van de vaste Kamercommissie volksgezondheid was een hamerstuk.

Project Pallas

De bouw van een nieuwe kernreactor voor de productie van medische isotopen staat bekend als project Pallas. De nieuwe reactor moet in de plaats komen van de huidige, verouderde, kernreactor in Petten. Met de aanwijzing tot groot project erkent de Tweede Kamer het complexe en risicovolle karakter van het Pallas-project en krijgt de Kamer beter zicht op de voortgang van het project en de mogelijke gevolgen ervan voor de VWS-begroting. Daarnaast maakt het aanwijzen van rapporteurs in het kader van het groot project een effectieve controle op Pallas mogelijk.

Lening VWS

VWS heeft in 2023 een lening van 146 miljoen euro aan Stichting PALLAS (stichting Voorbereiding Pallas-reactor) verstrekt. Toenmalig VWS-minister Ernst Kuipers schreef aan de Kamer dat dit is gebeurd “om geen vertragingen op te lopen in het project”. Omdat er een kans was dat de actie van VWS als staatssteun kon worden aangemerkt, zijn deze leningen gemeld bij de Europese Commissie. Kuipers zei de leningen “vooralsnog als onzeker” te beschouwen.