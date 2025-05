Zorgverzekeraars haalden winst in 2024 vooral uit beleggingen

Alle zorgverzekeraars maakten in 2024 winst en zagen het eigen vermogen stijgen. De positieve resultaten waren vooral te danken aan de opbrengsten uit beleggingen. Dat blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultany.

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy analyseerden de jaarverslagen van de zorgverzekeraars over 2024. De analisten keken naar het totaal plaatje, maar ook gericht naar het zogenoemde technische resultaat en het niet-technische resultaat. Het technisch resultaat gaat over het verzekeren en het niet-technisch resultaat over andere bedrijfsactiviteiten zoals beleggingen.

Het niet-technische resultaat bedroeg in 2024 gemiddeld 40 euro per verzekerde. Het technisch resultaat, met gemiddeld 20 euro per verzekerde, is in 2024 gemiddeld lager dan in 2023.

De zorgverzekeraars verdienden dus relatief minder aan hun belangrijkste taak: verzekeren. Dit komt vooral doordat de zorgkosten in 2024 harder stegen (gemiddeld 8,4 procent) dan de premies en bijdragen (gemiddeld 7,6 procent).

Performance per verzekeraar

De analisten splitsen de bedrijfsmatige performance ook per zorgverzekeraar. In het plaatje hieronder is onder meer te zien dat het eigen vermogen, dankzij beleggingen, bij alle zorgverzekeraars is gestegen. Kompas in Zorg en BS Health Consultancy tekenen hierbij aan dat het eigen vermogen van a.s.r. Ziektekostenverzekeringen niet bekend is. Van Achmea Zorg en a.s.r. Ziektekostenverzekeringen is het niet-technisch resultaat niet bekend.