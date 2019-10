Thuisarts.nl start met medisch-specialistische informatie

Thuisarts.nl is gestart met het aanbieden van medisch-specialistische informatie. Op de consumentenwebsite staat nu informatie over 35 aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. Binnenkort volgen er veel meer.

Dat meldt het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) op haar website. Het NHG is met Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Patiëntenfederatie Nederland op 29 oktober een samenwerking gestart voor het ontwikkelen van begrijpelijke en onafhankelijke informatie, zodat patiënten beter voorbereid bij de specialist komen. Dat gebeurt voortaan binnen alle richtlijnen de specialisten met patiëntenorganisaties maken.

Ondersteuning

Thuisarts.nl wordt door gemiddeld vier miljoen bezoekers per maand bezocht. De informatie op de website is gebaseerd op de bestaande wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen, medisch specialisten en de ggz. Hiermee kunnen patiënten beter hun situatie begrijpen, zich voorbereiden en samen beslissen met hun zorgverlener. Thuisarts.nl is daarom ook bedoeld als ondersteuning van de voorlichting door artsen. Zo wordt de site al gebruikt door veel huisartsen. Door de uitbreiding met medisch-specialistische info, wordt de voorlichting van nulde lijn tot en met ziekenhuis gecoverd. Het is de bedoeling dat ook specialisten hun patiënten naar de site gaan verwijzen.