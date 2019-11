Diakonessenhuis opent polikliniek voor verslaafden

Een samenwerking tussen het Diakonessenhuis en Jellinek, expert en hulpverlener op het gebied van verslavingszorg, zorgt ervoor patiënten met een verslaving direct en nog in het ziekenhuis worden geholpen om te stoppen of te minderen. Op 1 november is een speciale polikliniek van Jellinek geopend in het ziekenhuis in Utrecht.

Op verschillende afdelingen en op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen komen regelmatig patiënten binnen met een verslaving. De nieuwe polikliniek is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat klachten na een behandeling niet terugkeren.

John Taks, bestuurder van het Diakonessenhuis: "Naast de behandeling van de klachten waarvoor ze naar het ziekenhuis zijn gekomen, is een verslaafde patiënt er bij gebaat direct te proberen van zijn verslaving af te komen. De aandoening waarvoor hij of zij naar het ziekenhuis is gekomen, vormt ook nog een extra sterk argument iets aan die verslaving te doen."

Linda Heintzbergen, manager behandelzaken bij Jellinek, zegt dat schaamte mensen er vaak van weerhoudt om tijdig hulp te zoeken. "We hopen door deze unieke samenwerking te kunnen voorkomen dat iemand bijvoorbeeld pas in beeld komt na meerdere valincidenten, verkeersongelukken of (huiselijk) geweld. We denken dat het anoniemere karakter van een behandeling in het ziekenhuis de drempel om hulp te zoeken verlaagt en daarmee onze zorg toegankelijker maakt."

Als artsen en verpleegkundigen van het Diakonessenhuis een verslaving vermoeden, brengen zij een patiënt in contact met specialisten van Jellinek. Jellinek biedt preventie tot aan topklinische behandeling en outreachende zorg vanuit diverse locaties in Nederland.