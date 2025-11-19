WHO schrapt meer dan 2000 banen om vertrek VS op te vangen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schrapt tot halverwege volgend jaar meer dan een kwart van haar personeelsbestand. Dit komt neer op een verlies van meer dan 2000 banen, ingegeven door de bezuinigingen bij de WHO vanwege het vertrek van de Verenigde Staten.

De VS trokken zich na het aantreden van president Donald Trump in januari terug uit de VN-gezondheidsorganisatie. Washington was veruit de grootste financier, goed voor ongeveer 18 procent van het budget. Het was al bekend dat er daarom flink gereorganiseerd moest worden. Maar tot nu toe was nog niet bekend hoeveel banen er precies zouden verdwijnen.

De in Genève gevestigde WHO verwacht om precies te zijn dat haar personeelsbestand tegen juni 2026 met 2371 banen is afgenomen, staat in een presentatie die in handen is van persbureau Reuters en woensdag aan aangesloten landen wordt getoond. Dat gebeurt via directe ontslagen en natuurlijk verloop, zoals pensioneringen die niet worden opgevuld. (ANP)