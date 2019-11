Zwolse proef met één loket voor spoedzorg krijgt vervolg

Een pilot in Zwolle en Hardenberg waarbij alle spoedvragen voor de huisartsenpost, ambulance, wijkverpleegkundige op één plek binnenkomen, krijgt een vervolg. De samenwerkende partijen hebben een subsidie ontvangen om verder te werken aan het gezamenlijke zorgcoördinatiepunt.

Het zorgcoördinatiepunt is een samenwerking van Ambulance IJsselland, Huisartsenorganisatie Medrie, Icare, Dimence, Zorgcentrale Noord en Carinova. De zorgaanbieders willen hiermee een antwoord geven op de toenemende druk op de acute zorg.

Eén locatie

Het zorgcoördinatiepunt is ook een fysieke locatie. Daar zitten een verpleegkundig centralist van de VVT, een centralist van de meldkamer ambulancezorg en een triagist van de huisartsenpost zitten bij elkaar. Dat vergemakkelijkt het overleg en kan veel uitmaken in gevallen waarin het niet meteen duidelijk is waar een patiënt het beste kan worden geholpen, in het ziekenhuis, bij de huisartsenpost of thuis door de wijkverpleegkundige.

Real time overzicht

Momenteel worden in het project vervolgstappen gezet. Zo wordt er getoetst in hoeverre centralisten of triagisten kunnen werken voor meerdere organisaties en daarmee een breder perspectief opdoen van de regionale acute zorg. Andere stappen zijn gericht op het creëren van meer inzicht. Zo wordt het binnenkort mogelijk triages digitaal over te dragen en komt er een real time overzicht waar de hulpverleners op de weg zijn.

Stip aan de horizon

"De stip aan de horizon is nog onbekend", stellen de samenwerkende partijen. "Een mogelijkheid is dat deze samenwerking op lange termijn leidt tot een nieuw regionaal zorgnummer voor alle acute zorgvragen. Of misschien verenigen de instellingen zich ook wel juridisch? Ondanks dat de toekomst niet helder is, verwachten de instellingen in de regio Zwolle en Hardenberg alleen samen een antwoord te vinden op de uitdagingen waar we op dit moment in de acute zorg voor staan."