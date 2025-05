Zorggroep Almere en Flevoziekenhuis openen eerste Thuiskamer Almere

De ouderenzorgorganisatie en het ziekenhuis hebben de Thuiskamer vorige week officieel geopend.

De Thuiskamer Almere biedt patiënten die normaal gesproken naar de dagbehandeling van het Flevoziekenhuis zouden gaan een alternatief. In een rustige, comfortabele setting kunnen zij behandelingen krijgen zoals ijzerinfusen bij bloedarmoede, extra afweerstoffen voor een beter immuunsysteem en medicijnen die de botten versterken. De behandelingen worden uitgevoerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen van Zorggroep Almere, terwijl de medisch specialist uit het ziekenhuis verantwoordelijk blijft voor de behandeling.

“Met de Thuiskamer Almere willen we dat patiënten zich écht thuis voelen”, zegt Thijs Jansen, directeur Wijkverpleging bij Zorggroep Almere. “Alles is ingericht op kwaliteit, gemak en comfort, zodat de zorg minder belastend is. Dit is een mooie eerste stap in de ambitie om specialistische ziekenhuiszorg dichter naar de wijk te brengen.”

Positief Gezond Almere

De Thuiskamer is onderdeel van het programma Positief Gezond Almere, gericht op het zoveel mogelijk verplaatsen van zorg naar de thuissituatie of nabije omgeving. In eerste instantie is de Thuiskamer twee dagdelen per week open, met ruimte voor tien tot twintig patiënten per week. De ambitie is om binnen twee jaar uit te breiden naar 10 dagdelen per week en jaarlijks ongeveer 1.200 patiënten te behandelen.

“Deze Thuiskamer laat zien wat er mogelijk is als je echt vertrouwen hebt in elkaar. Dat is de kern van onze samenwerking”, zegt Astrid Jongerden, manager zorg en bedrijfsvoering van het Flevoziekenhuis. “Door de handen ineen te slaan, zorgen we ervoor dat patiënten comfortabeler én in een prettige omgeving hun behandeling kunnen krijgen. Zorg die voorheen alleen in het ziekenhuis plaatsvond, brengen we nu dichter bij de patiënt.”

Samenwerking

De opening van de Thuiskamer is het resultaat van een intensieve samenwerking en voorbereiding. Verpleegkundigen van het team Technisch Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) van Zorggroep Almere liepen mee op de dagbehandeling van het ziekenhuis om straks volledig zelfstandig behandelingen te kunnen uitvoeren in de Thuiskamer. Als het experiment succesvol blijkt, willen Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis het concept uitbreiden naar meer locaties in Almere, mogelijk ook binnen maatschappelijke voorzieningen, zoals buurthuizen en wijkcentra.