De Zorgcirkel en Dijklander Ziekenhuis breiden samenwerking uit

De Zorgcirkel en het Dijklander Ziekenhuis willen meer samenwerken aan de ouderenzorg in de regio Zaanstreek en Kennemerland. Hiertoe ondertekenden de ouderenzorgaanbieder het ziekenhuis deze week een overeenkomst.

Beide organisaties willen samen meer mogelijkheden creëren voor tijdelijke zorg- en behandeling voor ouderen in de regio. Bijvoorbeeld voor herstel na een verblijf in het ziekenhuis of als een oudere tijdelijk bepaalde zorg nodig heeft die thuis niet geboden kan worden.

Aantal bedden uitgebreid

In het transitorium van De Zorgcirkel, dat in het Dijklander Ziekenhuis Purmerend is ondergebracht, wordt deze zorg momenteel geboden door medewerkers van beide organisaties. Op korte termijn wordt het aantal bedden hier uitgebreid. Vervolgens wordt toegewerkt naar een verdere gezamenlijke inrichting van tijdelijke zorg en behandeling voor ouderen. Ook andere vormen van samenwerking op de lange termijn worden verkend.

Het ziekenhuis en de ouderenzorgorganisatie werken al samen binnen het Regioplatform en het Coördinatiepunt Ouderen (CPO) Noord-Holland.