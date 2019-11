Minister De Jonge wil meer macht over zorg in regio

Minister de Jonge van VWS wil meer bevoegdheden om in te grijpen als de zorg in de regio niet goed verloopt.

Nu zijn er bestuurlijke afspraken op deelterreinen, maar dat werkt niet goed, oordeelt de minister: "We moeten onszelf van meer instrumenten voorzien dan tot op heden het geval is," zei hij vorige week in een debat met de Tweede Kamer over de begroting van VWS voor volgend jaar. Meer hierover op Zorgvisie.

Andere regio-indeling

De Jonge denkt nog een aantal maanden na over welke instrumenten dat moeten zijn. Zijn ideeën komen in een breder masterplan ('Contourenplan') voor een andere regio-indeling van de zorg. Dat plan presenteert hij samen met zijn mede-bewindslieden kort voor de zomer van 2020.