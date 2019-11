Verpleegkundige neergestoken in ggz-instelling

Een verpleegkundige is dinsdagavond neergestoken in een ggz-instelling aan de Oude Parklaan in Castricum. Het slachtoffer is gewond en afgevoerd naar het ziekenhuis. De medewerker werd in de buik gestoken en de toestand is niet stabiel, meldt de instelling aan NH Nieuws.

De vermoedelijke dader is kort na de steekpartij aangehouden in de buurt van het station, meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.



Wie de dader is, is nog onduidelijk. "Wij hebben vermoedens dat het niet gaat om een client", zegt een woordvoerder van de ggz-kliniek.



Het incident gebeurde in een kliniek voor volwassen met psychiatrische problemen.



De toestand van de verpleegkundige niet duidelijk. Wel meldt een woordvoerder dat ter ondersteuning van het slachtoffer een collega's is meegegaan naar het ziekenhuis. (ANP)