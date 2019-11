Hans van der Schoot waarnemend bestuurder NHG

Hans van der Schoot is deze maand begonnen als waarnemend bestuurder van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Hij volgt Rob Dijkstra op, die 1 juni 2019 afscheid nam.

Van der Schoot is sinds 1 april 2018 voorzitter van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Momenteel is hij ook voorzitter van de raad van toezicht van Marente, een VVT-organisatie in de bollenstreek.

Vanaf 2005 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sint Lucas Andreasziekenhuis en van 2013 tot 2018 van de fusieorganisatie OLVG oost en west. In die periode was hij ook lid van het bestuur van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), met opleidingen en kwaliteit in zijn portefeuille.

Van der Schoot: "Het is voor mij een bijzondere eer enige tijd een bijdrage te mogen leveren aan het Nederlands Huisartsen Genootschap, dat zich midden in de Nederlandse gezondheidszorg bevindt. Ook voor huisartsen is de gezondheidszorg flink in beweging."