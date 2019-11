Dag van de Mantelzorg beleeft 22e editie

Het is zondag de 22e Dag van de Mantelzorg. Circa 4,4 miljoen Nederlanders zorgen voor een naaste, aldus de organiserende belangenclub MantelzorgNL. "En vaak vinden mantelzorgers het maar gewoon wat ze doen. Maar het is juist bijzonder", vinden ze daar. En soms heel zwaar, als je het combineert met een baan.

Er zijn zondag diverse evenementen om aandacht te besteden aan mantelzorgers. MantelzorgNL hoopt ook dat mensen mantelzorgers in de eigen omgeving willen verrassen met een kleine attentie of iets groters.

Waardering en compliment afgeschaft

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers die zich hebben gemeld al jaarlijks een vorm van waardering, maar zeker 42 gemeenten hebben de individuele mantelzorgwaardering of het mantelzorgcompliment afgeschaft. Bij 36 andere heeft MantelzorgNL er niets over kunnen vinden, wat volgens de organisatie betekent dat dit de aanvragers dus waarschijnlijk ook niet lukt.

MantelzorgNL constateerde ook erg grote verschillen tussen de gemeentelijke cadeautjes voor de mantelzorgers: die variëren van een bloemetje tot een bedrag van 300 euro. (ANP)