Lentis voldoet aan de last onder dwangsom

Ggz-aanbieder Lentis heeft nu voldoende maatregelen genomen om de risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg weg te nemen, aldus de IGJ. De last onder dwangsom wordt daarom beëindigd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Lentis eerder een aanwijzing gegeven die betrekking had op de locatie Kliniek Groningen. Deze aanwijzing had als doel om tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg op deze locatie op te lossen. De inspectie had een last onder dwangsom opgelegd, omdat Lentis niet op tijd voldeed aan dit deel van de aanwijzing.

Overigens constateert de IGJ dat er bij Lentis "regelmatig problemen zijn bij het nemen van maatregelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren". Daarom is besloten nadrukkelijk een vinger aan de pols houden bij Lentis. Dat doet de inspectie onder meer door het afleggen van (on)aangekondigde bezoeken.

Aanwijzing

De inspectie gaf de kliniek in Groningen in mei een aanwijzing. Die viel uiteen in twee delen. Aan het eerste deel van de aanwijzing werd snel voldaan, maar in het tweede deel van de aanwijzing stond onder meer dat Lentis uiterlijk eind augustus de randvoorwaarden om goede zorg te verlenen moest verbeteren. Dit ging onder meer over de dossiervoering en het werken met richtlijnen.

Eenduidig

Tijdens een inspectiebezoek op 28 augustus stelde de inspectie vast dat Lentis niet voldeed aan deze punten. Zo werd binnen Kliniek Groningen onvoldoende op een eenduidige manier informatie vastgelegd in het patiëntendossier. Hierdoor was informatie over cliënten niet altijd actueel of goed toegankelijk. Ook was het beleid over het werken met protocollen, richtlijnen en werkinstructies nog niet voldoende in de dagelijkse praktijk ingevoerd, aldus de inspectie.

Geldbedrag

Om te zorgen dat Lentis alsnog voldeed aan de eisen, legde de inspectie op 13 september een last onder dwangsom op. De inspectie constateerde vorige maand dat Lentis inmiddels voldoende maatregelen heeft genomen. Dat betekent dat Lentis geen geldbedrag hoeft te betalen.