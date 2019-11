De Jonge wil regionale expertisecentra voor eetstoornissen

Volgend jaar komen er twee speciale centra gericht op jongeren met eetstoornissen. Het kabinet wil de zorg voor deze groep verbeteren, in het bijzonder voor kinderen met anorexia nervosa, schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

De minister heeft een groep deskundigen gevraagd om tot een verbeterde aanpak te komen. Zij stellen voor om de komende jaren regionale expertisecentra op te richten. Verder moet er meer voorlichting komen en ouders en kinderen moeten sneller weten waar ze voor hulp terechtkunnen.

"Uiteindelijk moet dit ervoor zorgen dat op de lange termijn, over tien jaar, er een significante daling is van het aantal ernstig zieke, met de dood bedreigde kinderen en jongeren met een eetstoornis is", aldus De Jonge. Naar schatting hebben zo'n 200.000 mensen jaarlijks een eetstoornis. (ANP)