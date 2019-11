Menzis contracteert eerste preferente diagnostiekaanbieder

Zorgverzekeraar Menzis heeft in de regio Twente een preferente aanbieder van eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg aangewezen. De keuze is gevallen op Medlon, maakt de verzekeraar bekend. De komende periode gaat Menzis ook in andere regio's op die manier diagnostiek inkopen.

Zorgverzekeraar Menzis gaat een ander beleid voeren om eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg in te kopen. Het wil op die manier versnippering tegengaan, innovatie stimuleren en de doelmatigheid verhogen. Om de kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen, gaat de verzekeraar in gesprek met partijen in de regio. Dat moet leiden tot het contracteren van een preferentie aanbieder.

Commotie

De verzekeraar kiest daarmee voor een andere aanpak dan collega-verzekeraar VGZ, die eerder dit jaar een offertetraject op basis van de GHOR-indeling uitschreef, wat leidde in een aantal regio’s tot flinke commotie. Dat hoopt Menzis te voorkomen met de gekozen koers, die meer lijkt aan te sluiten bij de weg die CZ bewandelt.

Twente als startpunt

Inmiddels is Medlon gecontracteerd als preferente aanbieder van diagnostiek en trombosezorg in de regio Twente. De bedoeling is dat de komende meerdere regio’s volgen. Partijen die geen contract meer krijgen, worden in de gelegenheid gesteld om samenwerking te zoeken met de preferente diagnostiekaanbieders.