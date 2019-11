GGZ Drenthe daagt gemeenten voor rechter om lage tarieven

GGZ Drenthe heeft een kort geding aangespannen tegen zeven gemeenten in Drenthe. De instelling eist dat de gemeenten volgend jaar hogere tarieven betalen voor jeugdzorg. Het kort geding dient vandaag voor de rechtbank in Assen.

GGZ Drenthe heeft lang onderhandeld over de nieuwe tarieven voor de jeugdzorg in 2020, maar is er niet uitgekomen met de zeven gemeenten: Emmen, Hoogeveen, Meppel, Westerveld, Coevorden, De Wolden en Borger-Odoorn. Die gemeenten onderhandelen samen met GGZ Drenthe over de tarieven.

Jarenlange verliezen

De ggz-instelling lijdt al jaren verlies op de jeugdzorg, maar de zeven gemeenten zijn volgend jaar niet bereid om de – volgens GGZ Drenthe – kostendekkende prijs te betalen. GGZ Drenthe stelt dat de kostprijs 118 euro per uur is, maar de zeven gemeenten willen 94 euro betalen. GGZ Drenthe meent dat ze uitsluitend hoog-specialistische jeugdzorg verleent.

Vorige maand floot de Haagse rechter al tien gemeenten terug, omdat ze te lage tarieven betaalden aan instellingen voor de jeugdzorg.

Kostprijsonderzoek

Een van de betrokken gemeenten vindt dat 94 euro kostendekkend is. Ze hebben in maart dit jaar een kostprijsonderzoek laten doen door adviesbureau PPRC - dat vaak dit soort research doet voor het ministerie van VWS. De gemeenten waren uiteindelijk bereid 109,80 euro per uur te betalen en GGZ Drenthe zakte naar 115 euro, maar daardoor blijft het gat 5,20 euro.

Rekenfouten gemeenten

GGZ Drenthe baseert zich op een benchmark van landelijke rapporten, onder meer van adviesbureau Berenschot. De ggz-instelling wijst bovendien op rekenfouten van de gemeenten: psychiaters zouden te laag zijn ingeschaald, de overhead is te goedkoop ingeschat en de loonstijging van haar personeel is slechts gedeeltelijk in de berekeningen meegenomen.

Maanden onderhandelingen

De gemeenten en GGZ Drenthe hebben maanden onderhandeld over de tarieven voor 2020: van juni tot eind oktober. De deadlines voor de ondertekening van een nieuw contract zijn twee keer verschoven. De noordelijke gemeenten in de provincie Drenthe, onder andere Assen, onderhandelen nog steeds met GGZ Drenthe over de tarieven. Ook zij doen dat gezamenlijk.

Niemand van de betrokken partijen is bereid on the record iets te zeggen over het conflict en het kort geding. De rechtbank in Assen wil alleen kwijt dat er een rechtszaak van GGZ Drenthe dient "waarbij enkele gemeenten zijn gedagvaard".

Tbs-kliniek

Gisteren maakte ggz-instelling Arkin in Amsterdam bekend dat ze naar de rechter gaat vanwege de te lage tarieven. Het gaat daarbij om de zorg voor forensische patiënten. Als Arkin geen hogere vergoeding krijgt, sluit ze de tbs-kliniek.