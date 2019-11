Nieuw bestuurslid voor LAD

De ledenraad van de LAD heeft op 21 november Marjolein Bastiaanssen benoemd als algemeen bestuurslid.

Bastiaanssen volgt daarmee Jurriaan Penders op. Hij was sinds de zomer van 2018 lid van het LAD-bestuur en heeft de rol van werkgever gekregen. Hij is directeur Medische zaken geworden bij HumanTotalCare.

Bedrijfsarts

Marjolein Bastiaanssen is bedrijfsarts en instituutsopleider en curriculumcoördinator bij de vervolgopleiding voor bedrijfsartsen (SGBO) in het Radboudumc. Daarnaast is ze lid van de landelijke klankbordgroep voor onderzoek door TNO naar burn-outklachten.Ze heeft al ruime bestuurlijke ervaring. Zo was ze tussen 2000 en 2003 bestuurslid bij de Nederlandse Vereniging voor arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en van 2006 tot 2008 directeur van een organisatie die regionale ondersteuning biedt aan eerstelijnsgezondheidszorg. Ook was ze van 2002 tot 2006 beleidsadviseur Arbeid en Gezondheid bij de KNMG.

Arbeid en gezondheid

Bastiaanssen gaat zich inzetten voor het LAD-speerpunt gezond en veilig werken. “Ik heb bewust gekozen voor een loopbaan op het snijvlak van arbeid en gezondheid vanuit de overtuiging dat preventie de belangrijkste pijler is voor een betere gezondheid. Dat geldt niet alleen voor patiënten, maar ook voor artsen zelf: alleen een gezonde dokter die goed in zijn vel zit, kan goede zorg leveren.”