145 euro meer kwijt aan zorg bij zware industrie in de buurt

Dat meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. De kosten voor de huisarts, het ziekenhuis, medicijnen en medische hulpmiddelen zijn ruim 7 procent hoger dan gemiddeld in Nederland. Meerdere experts en instanties reageren bezorgd en pleiten voor grootschalig onderzoek naar de gezondheid van omwonenden.

Bij Tata Steel in het IJmondgebied is vorig jaar vastgesteld dat omwonenden een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden en gemiddeld 2,5 maand eerder doodgaan. Maar ook in andere gebieden maken veel mensen zich zorgen, zoals in het Zeeuwse Sluiskil. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws deed daarom onderzoek naar álle zorgkosten die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn gemaakt voor huisartsen, ziekenhuizen, medicijnen en medische hulpmiddelen. Die kosten zijn per postcodegebied in kaart gebracht.

Hoewel op basis van de analyse nadrukkelijk geen oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen de gezondheid van omwonenden en activiteiten van de industrie, noemen ook deskundigen en instanties de resultaten ‘zorgelijk’ en ‘belangwekkend’. (ANP)