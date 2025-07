RVS: Zet gezond leven binnen planetaire grenzen centraal in beleid

Lees het uitgebreide advies en interview op Zorgvisie.

Deze week is er de World Overshoot Day: de dag waarop de mensheid wereldwijd alle natuurlijke hulpbronnen heeft opgebruikt die de aarde in één jaar kan aanvullen. Vanaf dan teren we in op de toekomst. Inmiddels zijn zes van de negen planetaire grenzen voor een leefbare planeet overschreden. Dit bedreigt onze gezondheid op allerlei manieren: van toenemende hittestress, luchtwegklachten en waterschaarste tot kanker en psychische klachten. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt klimaatverandering niet voor niets de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. “We kunnen niet gezond leven op een zieke planeet”, vertelt RVS-raadslid Martijn van der Steen aan Zorgvisie.

Drie aanbevelingen

Het huidige beleid voor een gezonde planeet en gezonde bevolking schiet tekort. Daarom adviseert de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) om gezond samenleven binnen planetaire grenzen centraal te stellen in beleidsvorming op alle terreinen. Dat kan volgens de Raad het beste door gezond samenleven als één gezamenlijke opdracht aan te vliegen en niet als losse onderdelen in beleid. “Daarbij is expliciet oog nodig voor rechtvaardigheid, omdat de gezondheidsgevolgen zeer scheef verdeeld zijn”, benadrukt de RVS.

Naast de opbouw van nieuwe gewoonten, moeten schadelijke systemen afgebouwd worden. “En daar hoort ook het maken van lastige keuzes bij, bijvoorbeeld over voeding, mobiliteit en industrie, maar ook binnen zorg en welzijn. Alleen zo komen we tot een gezonde en eerlijke samenleving die ook in de toekomst houdbaar is”, aldus de RVS.