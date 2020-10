1,48 miljard aan zorgbonussen aangevraagd, loket week langer open

Er is inmiddels voor 1,48 miljard euro bruto aan zorgbonussen aangevraagd. Dat meldde minister Tamara van Ark (Medische Zorg) woensdag in een debat in de Tweede Kamer. Zorginstellingen kunnen een week langer een zorgbonus aanvragen voor hun medewerkers, aldus Van Ark. Het loket blijft nu open tot vrijdag 6 november.