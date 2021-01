163.931 Nederlanders hebben vaccin tegen corona gekregen

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland hebben in totaal 163.931 mensen hun eerste beschermende prik tegen het coronavirus gekregen. De tussenstand werd dinsdag bekendgemaakt via het zogeheten Coronadashboard van de Rijksoverheid. Het is gebaseerd op gegevens die de GGD’en, instellingen voor langdurige zorg en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hebben doorgegeven tot en met maandag.