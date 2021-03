Huisartsen: tijdelijk stoppen met AstraZeneca-vaccin verstandig

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt het verstandig dat het kabinet de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stillegt. “Het is goed om twee weken pauze te hebben. Huisartsen krijgen vragen van hun patiënten en willen een helder verhaal hebben”, reageert een woordvoerder van de vereniging op het besluit. In praktische zin heeft het stilleggen van de inentingen vooral gevolgen in Gelderland: in die provincie zouden huisartsen maandag beginnen met het toedienen van het vaccin.

Huisartsen prikken inwoners in de leeftijdscategorie van 60-64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas met het middel van AstraZeneca. Bij de huisartsen worden de schaarse doses van het vaccin per provincie verspreid. Het begin werd gemaakt in Zeeland, daarna volgden Noord-Brabant en Limburg en nu zou dus Gelderland aan de beurt zijn. “We hebben gisteravond een alert gestuurd naar de huisartsen in Gelderland.” Zij moeten alle afspraken afzeggen. “Utrecht en Flevoland zouden daarna aan de beurt zijn, daar worden de bestellingen die er nu uit zouden gaan stilgelegd”, vertelt de woordvoerder.

De LHV verwijst voor vragen over de betrouwbaarheid van het middel naar instanties als het ministerie van Volksgezondheid en de Gezondheidsraad. “Huisartsen gaan daar niet over, maar hebben wel een rol in de informatievoorziening”, aldus de woordvoerder. De artsen krijgen sinds eind vorige week meer vragen over het vaccin van AstraZeneca. Toen staakten diverse Europese landen al tijdelijk het gebruik. Ze willen eerst zeker weten dat enkele ernstige trombosegevallen niet door het middel zijn veroorzaakt.

In Nederland viel zondagavond het besluit om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseerde daartoe na zes meldingen uit Denemarken en Noorwegen over mensen die na de prik een combinatie van ernstige stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) kregen.

“Er is vooralsnog geen oorzakelijk verband aangetoond tussen het vaccin en deze meldingen. Het advies om te pauzeren is uit voorzorg, totdat er meer duidelijkheid is”, benadrukt het CBG. (ANP)