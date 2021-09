2 miljoen Nederlanders besmet met corona

Eerste besmetting

Het coronavirus werd op 27 februari 2020 voor het eerst vastgesteld in Nederland. Een man uit het Brabantse Loon op Zand was besmet geraakt tijdens een reis voor zijn werk naar Italië. Hij was opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in het naburige Tilburg. Het nieuws kwam tijdens een rechtstreekse tv-uitzending over het virus, toen de toenmalige zorgminister Bruno Bruins een briefje over patiënt 1 in handen gedrukt kreeg. Een dag later bleek een vrouw uit Diemen besmet te zijn geraakt. Op dag 9 van de uitbraak overleed voor het eerst iemand aan het virus, een 86-jarige man uit Oud-Beijerland.

Golf

In de eerste golf werd lang niet iedereen getest. Dat was wel mogelijk in de tweede golf, maar toen was de animo zo groot dat het niet iedereen lukte om een testafspraak te maken. Het is niet bekend hoeveel mensen toen zijn genezen of overleden zonder dat het virus bij ze is vastgesteld. Het duurde tot 6 februari van dit jaar, dag 346 van de uitbraak, voor het aantal positieve tests boven de 1 miljoen uit kwam. Woensdag is dag 581, dus 235 dagen na de miljoenste positieve test.

Grote steden

Amsterdam telt de meeste coronagevallen. Onder de inwoners van de hoofdstad zijn 117.430 positieve tests geregistreerd. Rotterdam volgt met 98.393 bevestigde besmettingen. Den Haag telt 65.976 coronagevallen en Utrecht 42.952. Daarna volgen Tilburg (28.816), Eindhoven (27.265), Almere (24.507), Groningen (21.191), Breda (21.035) en Den Bosch (20.022).

Van 18.162 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. Rotterdam telt de meeste sterfgevallen (986), gevolgd door Amsterdam (857) en Den Haag (572). Het Gelderse villadorp Rozendaal en het Friese Waddeneiland Vlieland zijn de enige gemeenten zonder geregistreerde coronadoden. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne, vlak na de jaarwisseling, is het aantal sterfgevallen gekelderd. (ANP)